Timur Soykan: Tarikatların varlık koşulları istismar içeriyor, istismar olmazsa tarikat olmaz

Cinsel istismar olsun ya da olmasın tüm tarikatların temelini insanların akıl ile sorgulama yeteneklerinin yok edilmesi oluşturuyor. Varlık koşulları istismar içeriyor. Bu nedenle denetlenip düzeltilmeleri mümkün değil. Çünkü Uşşaki Şeyhi’nin de söylediği gibi “Mürit Mürşidini sorgularsa tarikat olmaz.” Yani istismar olmazsa tarikat olmaz.

Tek yapılması gereken bu istismar bataklıklarının çok kapsamlı bir toplumsal proje ile kurutulmasıdır.

Reklam

Uşşaki Şeyhi olayından sonra TV kanallarına Cübbeli Ahmet’in çıkartılması bile “Tarikatlar denetlensin” önerisinin manasızlığını anlamak için yeterli. Makul gösterilen tarikatçı, müritlerini yanmayan kefen, rüyada peygamber gösteren terlik satarak istismar ediyor.

Timur Soykan’ın yazısı