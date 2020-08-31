Timur Soykan: Soylu, fiili başbakanlık makamı oluşturdu, yeni sistemle boşalan büyük koltuğa çoktan oturdu

Ancak her felaketten sonra değişmeyen bir gerçek var:

En büyük alkış Süleyman Soylu’ya.

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Sağında, solunda iki bakanla hemen olay yerinde. Kulislerde yanındaki bakanların bu durumdan rahatsızlıkları çok konuşuluyor ama gerçek değişmiyor: Süleyman Soylu, felaket bölgelerinden fiili başbakanlık makamı oluşturdu. Yeni sistemle boşalan büyük koltuğa çoktan oturdu. Her daim ekstra prim garantili şahin siyasetiyle insan hakları ve demokrasiyi gagalayıp veliaht olarak sivrildi.

‘Erdoğan’dan sonra AKP’nin başına kim geçmeli’ anketlerinde hep ilk sırada. Omuz attığı ‘Hazin Bakanı’ Berat Albayrak da sonuncu.

Timur Soykan’ın yazısı