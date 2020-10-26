Timur Soykan: Siyasi güçleri tükenirken, bu işkence dolu deney sona yaklaşıyor

Herkesin yalan söylediğini bilmesine karşın yalana devam edebilecek tıynette bir siyasi hareket sınırları zorluyor.

Millet İttifakı’nı parçalamak için ‘FETÖ’cü suçlamalarıyla yeniden sahnedeler.

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Devleti Fethullahçılara teslim edenler, tek bürokrat atama yetkisi olmayan muhalefeti suçluyor.

Fethullah Gülen’e övgü videoları arşivleri dolduran yandaşlar, TV ekranlarında herkesi FETÖ’cü ilan ediyor.

Babası Ankara’yı parsel parsel Fethullahçılara verenin şaibeli kanalında Zekeriya Öz’ün heykeltıraşı başköşede.

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FETÖ borsaları para basıyor.

Zaman gazetesinin eski sahibi Fettah Tamince, Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi binasını inşa ediyor.

Bülent Arınç Saray’da, beraat ettirilen damadı piyasada dolaşıyorken geçmişte Fethullahçıların kumpasıyla aylarca hapsedilen Müyesser Yıldız, Sincan Cezaevi’nde tutuklu.

Geçmişi unutturabileceklerini zannedenler kitapları yakmaya çalışırken herkes biliyor. Siyasi güçleri tükenirken bu işkence dolu deney sona yaklaşıyor.

Geriye sadece gerçekler kalacak.

Sakın unutma.

Timur Soykan’ın yazısı