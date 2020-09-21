Diken

Yaramazlara biraz batar!

Timur Soykan: Siyaset 5 paralık, yalan geçer akçe, sen yine de sakın unutma

Bugün ölümcül bir yalanın içindeyiz hepimiz.

Turkuaz tablodaki beyaz sayılar gerçeği söylemiyor.

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İstediği zaman Covid-19 testi yaptıran ayrıcalıklılar rakamlarla oynuyor.

Bunu, en iyi canlar kurtarmak için mücadele edenler biliyor.

Elleri plastik eldiven içinde durmaktan buruşmuş, yüzleri saatlerce çıkarılmayan maskenin çizikleriyle dolu, pandemi kıyafetlerinde gün boyu ter içindeler.

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Aylardır yorgun, sevdiklerine hasret ve kaybettikleri 90 meslektaşlarının acısı içindeler.

Onlar doktor, yanlış teşhisin öldüreceğini bildikleri için hakikati savunuyorlar.

Ve Covid-19 testi yaptırmayanın yaklaşamadığı iktidarın küçük ortağı, kaşlarını çatıp Türk Tabipler Birliği’ne saldırıyor. Susturmak istiyor.

Ne de olsa…

Siyaset 5 paralık…

Yalan geçer akçe…

İnsan hayatı çok ucuz…

Sen yine de sakın unutma…

Timur Soykan’ın yazısı

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