Timur Soykan: Peki Eti Puf, son dört yılda ekonomik tablodan nasıl etkilendi?

Cumhurbaşkanı’nın devlet kasasının başına oturttuğu damadı Berat Albayrak ile Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın düeti hep hatırlanacak.

Bence efsane kısımlardan biri; yangın yerine dönmüş mutfaklara dair sorular sorulmazken Çokemelli, Eti Puf’lu muhabbet yapmalarıydı.

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Ustalıkla damadı janjanlı ambalajlara sardı. Berat Albayrak’ın ‘Burası çok önemli’ lafından sosyal medyada türetilen ‘Çokomelli’ alaylardan hoşgörülü bir siyasi portresi yoğurdu. Eti Puf’u daha çok sevdiklerinin muhabbetiyle üzerine beyaz tanecikler serpti.

Eti Puf gazeteci, kesinlikle yandaşlığın MasterChef’iydi.

Peki Eti Puf, son 4 yılda ekonomik tablodan nasıl etkilendi?

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Erdoğan, 2 Aralık 2016’da vatandaşlara ‘Yastık altındaki doları bozdurun’ çağrısı yaptığında Eti Puf 25 kuruştu. Bugün 50 kuruş. Ahmet Hakan’ın 100 bin TL maaş aldığını varsayalım (Ki 100 bin liradan çok daha fazla). 4 yıl önce maaşıyla 400 bin tane Eti Puf alırken bugün 200 bin adet alabiliyor. Ama olsun dolarla maaş almıyor.

Timur Soykan’ın yazısı