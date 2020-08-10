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Yaramazlara biraz batar!

Timur Soykan: Patronun damadı için alınlarına hiç çıkmayacak etiketi yapıştırdı koca koca bakanlar

Halk bir söz beklerken suskun iktidar gece yarısı sosyal medyada trol kampanyası başlatıyor.

Pazardakilere hiç benzemiyor etiket:

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BeratAlbayrakınYanındayız.’

Üç dört kurumdan birden ballı maaşları cebine indiren torpilliler…

Hepsi vefalarını sergilemekten çok memnun.

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Maaşlı trolleri söylemeye zaten gerek yok.

Ama…

Türkiye Trol Kabine ile tanıştı ve burası çok önemli.

Belli ki 16 bakana koltuğun bedelini anlatan mesaj gitmişti:

‘Ya yanımdasın ya da kabinenin dışında.’

Bakanlar, maaşlı trollerin arasına karışıp ‘BeratAlbayrakınYanındayız’ paylaşımlarına başlıyor.

Kabinenin bir şirketin yönetim kurulundan farkı yoktu. Patronun damadı için alınlarına hiç çıkmayacak etiketi yapıştırdı koca koca bakanlar.

Ve Türkiye bir kez daha gördü:

Burası artık bir ülke değil bir aile şirketi.

Timur Soykan’ın yazısı

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