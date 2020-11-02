Timur Soykan: Depremde her ölüm bir cinayettir; katiller isim isim bellidir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Doğanlar ve Rıza Bey apartmanında depremden önce riskli bina raporu verildiği bilgisi hakkında, “Doğanlar ve Rıza Bey apartmanında gelen herhangi bir riskli bina başvurusu bulunmuyor. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu” dedi.