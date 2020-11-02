Timur Soykan: Depremde her ölüm bir cinayettir; katiller isim isim bellidir

Depremde her ölüm bir cinayettir.
Katiller isim isim bellidir.
Katil, cebini daha fazla doldurmak için malzemeden çalan müteahhittir.
Katil, fay hatlarının üzerine, çürük zemine inşaat izni veren bürokratlardır.
Katil, rüşvet karşılığı yönetmeliklere uymayan projelere onay mührünü vurup imzasını atanlardır.
Katil, bir avuç yeşil bile bırakmadan kentleri talan eden rantçılardır.
Katil, şehirleri güvenli hale getirmenin önüne çılgın projelerle set çekenlerdir.
Katil, bilim insanlarının uyarılarına kulaklarını tıkayan devlet yöneticileridir.
Katil, oy uğruna imar affı çıkartıp mezar olacak binaları yasal hale getirenlerdir.
Katil, imar yasasını 11 yılda 164 kez değiştirenlerdir.