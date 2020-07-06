Timur Soykan: Abdülhamit’in jurnalcilerini aratmayan troller en ufak eleştiriyi anında ispiyonluyor

Taylan Kulaçoğlu, sadece Twitter’da iktidarı eleştiren sosyal medya kampanyaları yaptığı için 47 gündür hapiste. Yine sadece tweetten tutuklu çok sayıda gazeteci var. Sosyal medyada her harf ‘Silivri soğuktur’ kaygısıyla yazılıyor. Abdülhamit’in jurnalcilerini aratmayan troller en ufak eleştiriyi anında Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı’na ispiyonluyor.

Bazı Sulh Ceza Hâkimlikleri, Abdülhamit’in meşhur sansür memuru İbrahim Hıfzı Bey’i aratmıyor. Haberlere, eleştirilere erişim engeli yağdırıyorlar. Erişim yasağı haberine erişim yasağı getiren kararlar bile gördük.

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Timur Soykan’ın yazısı