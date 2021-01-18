Timur Soykan: 2023 hedefinde 1990’lara ulaşan AKP ve ortağı, 1980 öncesine doğru hızla gidiyor

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ’a, televizyon programından çıktıktan sonra geldiği evinin önünde 6 kişi beyzbol sopalarıyla saldırdı. Saldırganlar “Öldürün” diye bağırıyordu. Yakalanan 6 saldırgan iki saat içinde adli kontrol şartı bile uygulanmadan serbest kalırken Demirağ, yoğun bakımda tedavi gördü, günlerce hastanede yattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli bu saldırıları hiç kınamadı.

Reklam

‘Kırmızı pazartesiler’de siyasetin sessizliği onay, yargı kalkanı cezasızlık.

Düşmanlaştırma siyasetinin kanatları altında şiddet.

Ne de olsa ana muhalefet liderini tehdit eden mafya babasını el üstünde tutan bir zihniyet.

Reklam

Yakın geçmişte Kılıçdaroğlu’nu linç girişimi, TİP milletvekili Barış Atay’a saldırı da duruyor. Öncesindeki siyasilerin tehditleri arşivlerde. Saldırganlar gizli olmayan bir elin koruması altında.

Kökeni; bu ülkenin aydınının, işçisinin, öğrencisinin öldürüldüğü, halkının katledildiği karanlıktır.

2023 hedefinde 1990’lara ulaşan AKP ve ortağı, 1980 öncesine doğru hızla gidiyor…

Timur Soykan’ın yazısı