Timsah Arena’da sahaya giren taraftar: Batalla’dan forma isteyecektim, önüme Volkan Şen çıktı 

Bursaspor’la Fenerbahçe’nin Timsah Arena’da 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikalarında sahaya giren Çağatay Çiftçier, yeşil-beyazlı takımın Arjantinli yıldızı Pablo Batalla’nın formasını almak için bu eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

‘Batalla’ya doğru koştum, önüme Volkan Şen çıktı’

Bursa.com’a konuşan Çiftçier, olayı şöyle anlattı: “Ben sahaya girdiğimde Batalla’ya doğru koştum. Onu çok seviyorum. Formasını almak istemiştim ancak önüme Volkan Şen çıktı. Ben de onu görünce ‘Sen benim takımda en sevdiğim futbolculardan biriydin. Neden bizi bırakıp gittin?’ dedim. Kendisi bana hiçbir şey söylemedi. Kötü bir şey söylemiş olsaydım tepki verirdi.”

‘Bursaspor’un avukatı yardımcı oldu’

Kendisini emniyete götüren polislerden özür dilediğini belirten Bursaspor taraftarı, “Bu esnada ceketim stadyumda kaldığından üzerimde para yoktu. Bursaspor kulübünden avukat Hakan Dinçtürk emniyet müdürlüğüne gelerek yaptığım hareketin kulübe vereceği zararı anlattı. Kendileri bana yardımcı oldu. Daha sonra evime kadar bıraktı” diye konuştu.

‘İstanbul takımı tutsaydım kahraman olurdum’

Kendisinden ‘futbol teröristi’ diye bahsedilmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Çiftçier, şunları söyledi: “Bu söyleme çok alındım. Holigan deseler bile bu şekilde üzülmezdim. Ben vatanını, milletini ve şehrini seven bir birey, aynı amanda amatör bir sporcuyum. Terör kelimesiyle bu şekilde söylemlerde bulunulması tamamen Bursaspor taraftarı olmamadan dolayıdır. Allah korusun bir İstanbul takımı tutsaydım kahraman olur programlarında ağırlanırdım.”