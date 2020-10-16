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Timothee Chalamet, Bob Dylan rolüne nasıl hazırlandığını anlattı

Müzisyen Bob Dylan’ı canlandıracak Timothee Chalamet role nasıl hazırlandığını anlattı.

Fotoğraflar: GQ

Call Me By Your Name‘ filmiyle geniş bir hayran kitlesi kazanan genç oyuncu, ‘Going Electric‘ isimli filmde Bob Dylan’ı oynayacak.

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Chalamet GQ’ya verdiği söyleşide role hazırlanmak için müzisyenin bir süre yaşadığı Woodstock’ta bir aylığına bir kulübe kiraladığını anlattı.

Chalamet ayrıca yönetmen ikili Coen Biradeler’den Joel Coen’den rolüyle ilgili tavsiye aldığını söyledi.

Coen’le bir akşam yemeği yiyen Chalamet ‘Inside Llewyn Davis‘ filmi için Bob Dylan’la ilgili kapsamlı araştırma yapan yönetmenin bilgilerinden faydalandı.

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Chalamet’nin aktardığına göre Coen, Dylan’ı özel yapan şeyin kariyerinin ilk yıllarında arka arkaya çıkardığı çığır açan albümler olduğunu anlattı.

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