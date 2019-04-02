Times’tan seçim yorumu: Erdoğan gücünün sınırlarını kabul etmek zorunda kaldı

Times gazetesi yerel seçimlerde büyük şehirlerin muhalefete geçmesiyle ilgili ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gücünün sınırlarını kabul etmek zorunda kaldığı’ yorumunu yaptı.

Fotoğraf: DHA

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul, Ankara ve Antalya büyükşehir belediyeleri AKP’den CHP’ye, Adana ve Mersin büyükşehir belediyeleri de MHP’den CHP’ye geçti.

Reklam

BBC Türkçe’nin haberine göre, Times sonuçlara ilişkin yorum yazısında Erdoğan’ı seçmen tarafından ‘kötü giden ekonomi nedeniyle cezalandırmış olabileceği’ belirtilirken, Erdoğan’ın kendisi için bir güvenoyuna dönüştürdüğü kampanyasının da ‘ters teptiğini’ savundu.

Gazetenin baş yazısının devamında özetle şu ifadeler var:

“Bu şehirler Türk ekonomisin güç merkezleri. Erdoğan, geçen yıl seçildikten sonraki ilk sandık sınavında bu şehirlerin güvenini kaybetmiş görünüyor.

Reklam

Kendisini modern zamanların sultanı olarak hayal etmeyi seven Erdoğan gücünün sınırlarını kabul etmek zorunda kaldı. Bu ona düşünmek için zaman aralığı tanımalı. Muhalefeti daha çok bastırmak ile ekonomiyi, müttefikleriyle ilişkilerini kötü idare ettiğini açıkça kabul etmek arasında stratejik bir tercih var. Ancak ikinci yolu tercih ederse yatırımcıların güvenini geri kazanır.

Merkez Bankası’nın kararlarına müdahaleleri ve nepotizmiyle ‘Erdoğanekonomisi’ artık doğru değil ve hiçbir zaman da doğru olmadı. Kurumsal batak borç, devlet bankalarından aşırı büyük heveslerle kredi dağıtılması, bazı gıda fiyatlarının yapay şekilde aşağıda tutulaması, tüm bunlar sorunları üst üste yığıyor. Yapısal reformlar zorunlu oldu.

65 yaşındaki Erdoğan’ın dört yıl yerel veya genel, seçimsiz geçireceği dört yıllık lüksü var. Bu dönemde muhalefeti boğmak, yakınlarını ödüllendirmek ve Rusya’yla NATO müttefiklerini birbirine düşürmek dışında hiçbir şey yapmazsa tüm mirasını israf etmiş olacak.

Bölgenin, komşularına kudret ve istikrar getirecek, ışıltılı demokratik yönetim örneklerine ihtiyacı var. Hâlihazırdaki diktatörlere bir yenisinin eklenmesine değil.”