Times’tan Erdoğan’a tavsiye: Demokrasi ve İngiltere ile ortak savaş jeti üretimi

İngiliz Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seçim sonrası için yaptığı demokratikleşme tevsiyelerinin arasına, “İngiltere de Türkiye ile ortak savaş jeti üretimine ve Türkiye’yi Batı’ya daha fazla bağlamayabilecek diğer ortaklıklara devam etmeli” önerisini de koydu.

Times, Türkiye’deki seçimleri konu ettiği başyazısına “Türkiye’nin dönüm noktası: Erdoğan seçim zaferini yönetimini demokratikleştirmek için kullanmalı” başlığını attı.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre makalede Erdoğan’ın yeni sistemde yetkilerinin arttığı ve tek adam yönetimi kurma isteği konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e benzetilmesinin şaşırtıcı olmadığı belirtildi.

Times’ın başyazısına şöyle devam edildi: “Avrupa’ya bir Putin yetiyor da artıyor. Türk lider elinde topladığı gücü nasıl kullanacağı konusundaki açık olmalı. Erdoğan’ın bundan sonra ne yapacağını sorgulamak gerek. Türkiye son derece kutuplaşmış, ekonomisi kötüye gidiyor, 110 binden fazla kamu çalışanı darbe girişimi sonrası işlerinden atılmış ve özgür basın zorluklarla karşılaşıyor. Erdoğan’ın erken seçim ilan etme nedenlerinden biri ekonomideki kötü gidişin AKP’ye olan desteği azaltacağından korkmasıydı. Fakat Erdoğan yeniden seçilmesinin istikrar arayan yatırımcıya güven vereceğini düşünüyorsa yanılıyor. Orta vadede Türkiye’ye yatırımcı çekmenin tek yolu ekonomik ve siyasi sistemin daha açık hale gelmesi.”

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Erdoğan’ın iki tercihi

Erdoğan’ın önünde iki tercih olduğunu vurgulayan gazete bunları da şöyle anlattı: “İlk tercih net. Yetkinin paylaşılan ve hesabı verilen bir şey olduğunu kabul edecek veya Türkiye’yi içe kapatacak. İkinci tercihi ise Batı ile Doğu arasında. İran ve Rusya, Batı’nın liberal değerlerini eleştiren ülkeler olarak Türkiye’yi aralarında görmekten memnun. Üç ülke Suriye’de kendilerine etki alanları yaratmayı hedeflemeye devam edecek. Bu sırada Rusya’nın bir amacı daha var: Türkiye’yi NATO’dan koparmak. Erdoğan’ın Rusya’dan silah almaya devam edip etmeyeceği niyetinin göstergesi olacak. Türkiye şu anda önemli ama öngörülemez bir NATO üyesi.”

Tavsiye: İngiltere’yle ortak savaş jeti üretimine devam et!

Gazete Türkiye’nin yapabilecekleri konusunda da şu tavsiyelerde bulundu: “Batı’nın Erdoğan’ın Avrupa güvenliğine yaptığı katkının, AB’ye gelmek isteyen milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapmasının hakkını vermeli. İngiltere de Türkiye ile ortak savaş jeti üretimine ve Türkiye’yi Batı’ya daha fazla bağlamayabilecek diğer ortaklıklara devam etmeli. Ülkesi için doğru kararı vermek Erdoğan’ın elinde. Buna olağanüstü hali kaldırarak ve kendisini eleştirenleri hapsetmek yerine onlarla diyaloga girerek başlayabilir. Kendine gerçekten güvenen bir lider kendini gerçeklikten soyutlama ihtiyacı hissetmez.”