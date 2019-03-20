Times’ta başyazı: Erdoğan korkunç bir terör eylemini sömürüyor

Britanya’da yayımlanan Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yeni Zelanda saldırısını sömürdüğünü yazdı.

Fotoğraf: Reuters

Çanakkale deniz zaferinin 104’üncü yıldönümünde konuşan Erdoğan, Gelibolu’da savaşan Yeni Zelandalı ve Avustralyalı Anzak’lara atıfla “Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın” demişti.

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Erdoğan ayrıca Yeni Zelanda’daki saldırının görüntülerini seçim meydanında izletmiş, bu tavır Yeni Zelanda ve Avustralya’da tepkiyle karşılanmıştı.

Times gazetesinde de Erdoğan’ın tavrını eleştiren bir başyazı yayınlandı.

BBC Türkçe’nin aktardığı yazıda, siyasetçilerin seçim döneminde ‘tribünlere oynamalarının’ normal olduğu ancak güçlü bir NATO müttefikinin liderinin dostane bir Batılı ülkede meydana gelen terör saldırısını prim yapmak için seçim kürsüsünde kullanması ve bu ülkenin vatandaşlarına yönelik şiddet içeren sözler sarf etmesinin bir ilk olduğu dile getirildi.

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Muhalefetin, artan otoriterliğine rağmen Erdoğan’ın bazı önemli şehirlerdeki kontrolü üzerinde ciddi tehdit oluşturduğu tespiti yapılan yazıda “Erdoğan’ın bu duruma verdiği yanıt ise hayali tehditler karşısında milliyetçiliği kışkırtmak oluyor” dendi.

Yazıda Erdoğan’ın tavrının üç sonucu şöyle sıralanıyor:

1 -Bu sözler 50 vatandaşını kaybetmiş Yeni Zelandalılar açısından yaralayıcı.

2- ‘Daha ciddisi’, bu sözlerin Yeni Zelandalılara ve diğer Batılı ülke vatandaşlarına yönelik şiddeti körüklemesi riski.

3- Üçüncü ve en çok kaygı uyandıran konu ise Batı’nın Türkiye’yi sabote etme konusunda oynadığı söylenen sözde rol. Artık, Erdoğan’ın içerideki durumu ne kadar zora girerse Batı’yı o kadar şeytanlaştırdığı çok açıkça görülüyor.

Yazı şöyle devam ediyor: “Bu ciddi bir durum. Türkiye, NATO’nun önde gelen üyelerinden birisi. Yıllarca İslam ve Doğu ile Hristiyanlık ve Batı arasında güvenilir bir köprü görevi gördü.

Şimdi ise Rusya ile yakınlaşıyor ve Moskova’dan füze sistemi satın alıyor. Her ne kadar hâlâ bizim müttefikimiz olduğu varsayılsa da mevcut lideri yönetiminde giderek uzaklaşıyor.

Aslında Türk cumhurbaşkanı, Batı karşıtı duyguları kışkırtarak ve mağduriyet edebiyatını güçlendirmek için korkunç bir terör eylemini sömürerek yeni risklerin ve gerilimlerin kaynağı olma riski yaratıyor.”