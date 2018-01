Times’ta başyazı: Erdoğan tekrar düşünsün, ABD ile Türkiye karşı karşıya gelecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin Afrin bölgesine her an operasyon düzenlenebileceğine dair yaptığı sert açıklamalar İngiliz The Times gazetesinin başyazısının konusu oldu.

Türkiye’nin Ortadoğu’daki amaçlarını gerçekleştirmek istiyorsa NATO’nun bir üyesi olarak güven tazelemesinin daha çok başarı getireceğini belirten gazete, farklılıkların NATO içinde çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Başyazıda Erdoğan’ın sözünü ettiği operasyonu gerçekleştirmesi takdirinde iki müttefik Türkiye ve ABD’nin karşı karşıya geleceği tespiti de yapıldı.

“Erdoğan, Suriye’ye asker göndermeden önce bir daha düşünmeli” ifadesi kullanılan yazıda, YPG’nin ‘Batılı güçler tarafından terör örgütü olarak görülen PKK’nın bir uzantısı’ olduğu da belirtildi.

‘Federal bir Suriye için ilk adım’

Yazıda ABD’nin amacına ilişkin şu tespitler yapıldı:

“ABD, sınırda devriye güçler kurmayı amaçlayarak mantıklı bir hedef güdüyor. IŞİD’in Suriye’nin kırılgan kuzey bölgesinde tekrar ortaya çıkması, savaşa kalıcı bir son verme umutlarını sona erdirir. Eski Kürt militanları Suriye sınırının koruyucuları olmaları için eğitmek, bölücülüğe ya da Türkiye karşıtı şiddete bir davetiye değil; ancak onların federal bir Suriye’ye entegre olmaları için ilk adım. Kürt sorunu, bağımsız bir Kürt devleti kurmak adına Ortadoğu’yu daha çok dağıtarak çözülemez. Batılı güçlerin amacı bir bütün ve gerçekten demokratik bir Suriye’de Kürtlerin daha çok yönetim sahibi olması için alan tanımak olmalıdır. Güvenli sınırlar bunun için hayati bir gereklilik, Türkiye’nin bu sınırlara saygı duyması da…”

Gazeteye göre Erdoğan’ın sözleri operasyonunun amacı ve Türkiye’nin NATO’ya bağlılığına ilişkin şüphe yarattı.