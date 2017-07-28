Times’ın gözüyle Ahmet Şık’ın ‘ithamı’: Erdoğan’ın ‘kirli hanedanlığını’ eleştirdi

Britanya’nın saygın gazetelerinden Times, Cumhuriyet davasında yargılanan, dokuz aydır tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık’ın savunmasına yer verirken, sert diline de dikkat çekti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, gazetenin İstanbul’daki Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith’in imzasını taşıyan habere, “Yargılanan gazeteci, Erdoğan’ın ‘kirli hanedanlığını’ eleştirdi” başlığı atıldı.

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‘Her zaman kendi sonunu hazırlarlar’

Ahmet Şık’ın savunmasından bölümlere yer verilen haberde, Şık’ın şu ifadelerinin altı çizildi: “Bu kirli düzen, bu suç hanedanlığı hep sürecek zannedenler yanılıyorlar.”

“Tarihin sayfalarını karartan tüm diktatörlüklerde olduğu gibi, kinlerinin ve hırslarının doymak bilmez açlığıyla yol almaya çalışanlar her zaman kendi sonunu hazırlar…”

“Dün gazeteciydim. Bugün gazeteciyim. Yarın da gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Yani hakikati boğmak isteyenlerle aramızdaki bu uzlaşmaz çelişki hiç bitmeyecek.”

Şık’ın 2011’de daha basılmamasına rağmen İmamın Ordusu kitabıyla Cemaat’in hedefi haline geldiğini ve bir yıl hapis yattığını kaydeden Times, şu anki davada Ahmet Şık ve diğer Cumhuriyet yazarlarını ‘FETÖ’ ve PKK’ya destekle suçlayan savcının da başka bir cemaat davasında yargılandığını duyurdu.