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Times: Wilders, partisinin ‘kan kaybını’ durdurmak için Erdoğan’a ‘diktatör’ dedi

 

Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Times, İslam karşıtı söylemleriyle bilinen Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders’in seçim öncesi partisinin ‘kan kaybını durdurmak’ için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘diktatör’ diye nitelediğini yazdı.

Fotoğraf: Reuters

‘Seçmenlerini canlandırmak için’

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Bruno Waterfield imzalı haberde, Wilders’ın Müslüman karşıtlığı ve Erdoğan’a yönelik eleştirileri üzerinden çekirdek seçmenini canlandırmak için Türkiye’yle kavgayı seçtiği belirtildi.

Ayrıca Wilders’in Türk büyükelçiliği önündeki eylemine partisinden fazla katılım olmadığı, her bir partiliye karşı üç gazeteci ya da polis olduğu ifade edildi.

Haberde vurgulanan bir diğer nokta da Hollanda’da çarşamba günü yapılacak genel seçim öncesi yapılan son kamuoyu araştırmasının, PVV’yi, Başbakan Mark Rutte’nin lideri olduğu liberal D66 partisinin üç puan gerisinde ikinci sırada göstermesi.

Waterfield PVV’nin, Hollanda’da uzun süredir sahip olduğu en popüler parti konumunu yitirmeye başladığını ve Türkiye’yle gerginliğin bu çerçevede yorumlanması gerektiğinin altını çizdi.

‘İstenmeyen kişi’ açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılması beklenen Rotterdam’daki miting, 11 Mart’ta yapılacaktı. Ancak Hollanda hükümeti, mitinge ‘tamamen karşı olduğunu’ belirterek izin vermemişti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, miting için Türkiye’nin resmen başvurduğunu, ancak işbirliği yapmayı düşünmediklerini aktarmış, ‘gerekçesi’ni de “Bunu kabul edilemez buluyoruz. Hollanda’nın kamusal alanları, başka ülkelerin siyasi kampanya alanı değil” diye açıklamıştı.

İslam karşıtı söylemlerinin yanısıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sert ifadeleriyle de bilinen Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, Türkiye’nin Lahey büyükelçiliği önünde dün bir protesto gösterisi düzenlemişti.

Wilders, Türk bakanların ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi halinde hiçbirinin referandum kampanyası öncesinde Hollanda’ya gelemeyeceğini savunmuştu. Büyükelçilik önünde Türkçe ve Flamanca ‘Uzak durun, bu bizim ülkemiz’ yazılı pankart açan Wilders, “Türk bakanların Hollanda’ya gelip bizim ülkemizde böyle bir rejim için lobi yapmasına izin veremeyiz” demişti. Çavuşoğlu’nun Hollanda’daki konuşmasının neden engellenmediğini hala anlayamadığını kaydeden Wilders, hükümeti etkisiz kalmakla eleştirmişti.

Wilders, Erdoğan için ‘su katılmamış bir diktatör’ ifadesini kullanmıştı.

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