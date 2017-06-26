Times: Türkiye, NATO’yu aptalca bir kavgaya sürükleyebilir

Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Times, Katar’ın diplomatik ablukaya alınmasında Türkiye’nin Katar’a verdiği desteğin, NATO’yu ‘aptalca bir bölgesel kavga’ya sürükleyebileceğini yazdı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan’ın taleplerini ‘saygısızlık’ diye nitelediğini ve Katar’ın Riyad’ın taleplerini reddettiğini belirten gazete, “Tehlikeli ve tamamen gereksiz bir hesaplaşma için sahne hazır” ifadelerini kullandı.

‘Erdoğan İslamcı davalara destekten vazgeçmiyor’

Katar krizine Türkiye’nin de dahil olmasının işi ciddileştirdiğini kaydeden gazete, “Türkler şimdi de Katar’ı dış müdahaleden korumak için askerlerini kullanmaya hazır olduklarından bahsediyorlar ve bu nedenle silahlı kavga kaygıları artıyor. Erdoğan böyle yaparak, IŞİD’le mücadele koalisyonun katılmak için isteksizce aldığı karar rağmen, İslamcı davalara verdiği destekten vazgeçmediğini gösteriyor” diye yazdı.

Times, Erdoğan’ın Katar konusundaki tutumuyla Batı için ikilem yarattığını dile getirerek, “Erdoğan yanlış nedenlerle doğru bir iş yapıp, bir ülkenin zorbalara karşı kendi egemenliğini savunmasına yardım ediyor” dedi.

‘Ortadoğu’nun başka bir büyük yangına ihtiyacı yok’

Erdoğan’ın gündeminin bölgedeki İslamcı davaları desteklemek, Suriye’de Kürtlerin yenilmesi ve Osmanlı hegemonyasının artırılması olduğunu kaydeden Times, şunları yazdı: “Bunlar Batı’nın amaçları değil. Ve Türkiye bir NATO üyesi olduğundan, herhangi bir askeri macera ittifakı da kavganın içine sokabilir. Gururları ve otoritelerine meydan okunduğunda Arap prensleri pervasızca yanıt verebilir. Ortadoğu’nun bir başka büyük yangına ihtiyacı yok.”

Terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle Katar’ı ablukaya alan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, ülkeye 10 gün süre vererek taleplerini iletmişti.

Talepler arasında Katar’daki Türk üssünün kapatılması da yer alıyordu. Katar, 13 maddelik talep listesini reddetmişti.