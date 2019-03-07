Times, Soylu’yu yorumladı: Turistlere ‘Erdoğan’ı eleştirirsen tutuklanırsın’ deniyor

İngiliz Times gazetesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Avrupa’da PKK’nın toplantılarına katılıp Türkiye’ye tatil yapmaya gelenlerin gözaltına alınacağını söylemesini, “Türkiye turistlere ‘Erdoğan’ı eleştirirseniz tutuklanırsınız’ diyor” diye yorumlandı.

Fotoğraf: Reuters

Times gazetesi Oliver Moody imzalı haberinde Soylu’nun Polatlı’da söylediği sözleri konu aldı: “Avrupa’da, Almanya’da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya’da, Bodrum’da, Muğla’da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içeriye girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye’de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil…”

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Bu sözler Alman basınında Alman turistlere yönelik tehdit olarak yorumlanmış, Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak sözlerin bağlamından koparıldığını ifade etmişti.

Alman basınıyla benzer bir yorum Times’ta çıkan Oliver Moody imzalı haberde da yapıldı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre habere, “Hükümet, Erdoğan’ın rejimine muhalefet ettiğinden şüphelenilen kişilerin Türk topraklarına ayak basar basmaz gözaltına alınacağını bildirdi” diye başlandı.

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Haberde tehditin özellikle ‘Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya üzerinden Erdoğan’ı eleştirmemeleri konusunda uyardığı Türkiye’ye seyahat etmek isteyen Alman ziyaretçilere yönelik’ olduğu dile getirildi. Ayrıca Türkiye’de çalışan üç Alman gazetecinin basın kartının uzatılmamasının da Berlin ile Ankara hattında sorun yarattığı belirtildi.

Ankara ile Berlin arasındaki en büyük anlaşmazlık nedenlerinden birinin ‘Erdoğan rejimi‘nin Türk kökenli 3 milyon Alman vatandaşı üzerinde etki kurmaya çalışması olduğu da dile getirilen haberde şöyle dendi: “Pek çoğu otoriter cumhurbaşkanının fanatik destekçisi, ancak önemli bir sayısının da Türkiye hükümetine karşı kanlı bir savaş yürüten PKK ile ve 2016’daki darbe teşebbüsünün arkasında olduğu söylenen İslami cemaat Gülen hareketi ile bağları var.”

Haberde, son 12 ayda en az yarım düzine Alman vatandaşının ülke çapında gözaltına alındığı ve bu kişilere farklı siyasi suçlar yöneltildiği de hatırlatıldı.



