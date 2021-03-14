Times Meydanı’nda ilan: Gülen’i durdurun

ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda bir ekrana ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen kastedilerek ‘Gülen’i durdurun’ ifadesi yansıtıldı.
AA’nın aktardığına ifadenin altında “Pensilvania’da yaşıyor. 251 masum insanı katletti” dendi.
Yaramazlara biraz batar!
“23’üncü kere ekonomik paket açıkladılar” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayan saraylarda oturuyorlar, 10’a yakın sarayda oturuyorlar, bu saraylarla ilgili tek cümlelik tasarruf var mı? Yok” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu yeni ekonomi paketini piyasaların satın almadığını, buna ekonomi yönetimindeki bakış açısına duyulan güvensizliğin neden olduğunu söyledi.
Mısırlı bir yetkili, ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için egemenlik ilkesine ve Arap ulusal güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Avrupa Birliği’nin (AB) planladığı aşı kimliğinde sadece Avrupa İlaç Dairesi (EMA) tarafından onay almış aşıların belgeleneceği açıklandı. Bu, Rus ve Çin üretimi aşıları kullananlara aşı kimliği verilmeyeceği anlamına geliyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nün ardından atılan bir slogan nedeniyle kadınların gözaltına alınmasıyla ilgili çağrıda bulundu. Slogan atıldığı için kadınların gözaltına alınmasının ifade özgürlüğünün ihlâli olduğu belirtildi.