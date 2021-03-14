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Yaramazlara biraz batar!

Times Meydanı’nda ilan: Gülen’i durdurun

ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda bir ekrana ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen kastedilerek ‘Gülen’i durdurun’ ifadesi yansıtıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına ifadenin altında “Pensilvania’da yaşıyor. 251 masum insanı katletti” dendi.

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