Times: Kariyerinde ilk kez Erdoğan’ın popülaritesi azalıyor

İngiliz Times Gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın siyasi kariyerinde ilk kez popülaritesinin azalmakta olduğunu yazdı.

BBC Türkçe’nin aktardığı haberde Seçimlerin Türkiye’de yeni siyasi sistemi uygulamaya koyacağı hatırlatılan haberde, “(Yeni sistem) cumhurbaşkanına devasa bir güç veriyor, başbakanlık görevini kaldırıyor ve meclisin etkisini azaltıyor” deniyor. Times gazetesine göre bir seçim anketi, Erdoğan’ın sert bir rekabetle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Erdoğan’ın Kasım 2015’te yüzde 50,1 olan destek oranı, yüzde 48,3’e düşmüş durumda.

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Metropoll araştırma şirketi ile birlikte anketi yürüten düşünce kuruluşu Amerikan İlerleme Merkezi’nden (CAP) Max Hoffman, “Onu (Erdoğan’ı) pragmatik nedenlerle desteklemiş olanlar şimdi tereddüt ediyor” diyor ve ekliyor: “Az dindar, merkez-sağ Türkler arasındaki popülaritesi ekonomiyi herkesten daha iyi idare edeceği inancında yatıyordu, ancak şimdi bu sarsılıyor. Anketimiz Suriyeli mülteciler ile ülkenin eğitim sistemine ilişkin yaygın bir öfke olduğunu da gösteriyor. ‘Erdoğan yorgunluğu’ var gibi. 15 yıllık iktidar ve sürekli onu gösteren medya sonucu, pek çok Türk ondan yorulmuş durumdalar.”

Ankete göre, ekonominin iyi idare edildiğini düşünenlerin oranı yüzde 40,7 oranında.