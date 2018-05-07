Times: Hoşgörüsüz Erdoğan seçimi kazanmayı garantiledi

İngiltere merkezli Times gazetesi, 24 Haziran seçimlerini konu aldığı başyazısına ‘Ne özgür ne de adil’ başlığını atarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sandıkta zafer elde edebilmek için tüm muhalifleri susturduğu dile getirdi.

Times böylece son 10 günde Türkiye ve Erdoğan iktidarına yönelik üçüncü başyazısını yayınlamış oldu.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre, The Times’ın başyazısında şöyle deendi: “Başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 15 yıldır iktidarda olan Erdoğan şüphesiz seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanacak. Duygusal, gösterişli ve her türlü muhalefete karşı hoşgörüsüz olan Erdoğan, kendisinden başka kimsenin kazanmamasını garantiledi. Bir yıl sonra yapılması planlanan seçimleri, muhalifleri kargaşada çamura saplamak, olağanüstü halin avantajını kullanmak, kampanyalara, basına, ifade özgürlüğüne kısıtlama getirmek için gelecek aya çekti. Bunlar da seçimlerin özgür ve adil olmayacağının garantisi gibi görünüyor.”

Erdoğan’ın seçim yaparak yeni anayasayla birlikte cumhurbaşkanına verilen geniş yetkileri sağlamlaştırmayı, Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonlarından ve Gülencilere yönelik tasfiyelerden de çıkar sağlamayı amaçladığını öne süren Times “Erdoğan ayrıca, artan gıdan fiyatları, Türk lirasındaki düşüşle gelen ekonomik çöküş öncesi gücünü sağlamlaştırmak istiyor” analizini yaptı.

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Erdoğan’ın laiklikten koptuğu, onun yerine Osmanlı geçmişine ve İslami prensiplere tutunup Nato ve AB ile ilişiği kesmeye yöneldiğinin dile getirildiği yazıda ekonomiye ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: “Türk ekonomisi kırılıyor. Türk lirası bu yılbaşından beri dolar karşısında büyük ölçüde düştü. Cumhurbaşkanının, Merkez Bankası’nın tavsiyesinin aksine faiz oranlarını düşük tutma ısrarı gıda fiyatlarında da keskin artışlara neden oldu. Ucuz kredi özel ve devlet sektöründe inşaat patlaması yaratıyor, bu da gayrimenkul fazlalığının yakında piyasada çöküşe neden olacağı uyarısını yapan ekonomistleri endişelendiriyor.”