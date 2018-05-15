Times döndü: Otokratlarla anlaşma iyi değil ama Erdoğan’la iş yapma zamanı

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili son dönemde başyazılar yayınlayarak ağır eleştirilerde bulunan Times gazetesi, Erdoğan’ın Londra ziyaretini ele aldığı başyazısında tavrını yumuşattı.

Gazetede yayınlanan başyazıda “Ülkesindeki baskı konusundaki çok sayıda çekinceye karşın, Erdoğan’la iş yapma zamanı. Bu ilişki NATO’nun geleceğini belirleyebilir” dendi.

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Başyazıda, hapsedilen gazeteciler, memurların tasfiyesi, binlerce yargıç ve akademisyenin görevden alınmasının hem Türkiye’de hem de ülke dışında kaygı yaratmaya devam etmesi gerektiği vurgulanırken Britanya hükümetinin de eleştirilerini kamuoyu önünde değil özel görüşmelerde dile getireceği öne sürüldü.

‘NATO’nun geleceği buna bağlı olabilir’

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, bu ketumluğun Erdoğan karşısında diz çökmek değil Türkiye’yle ilişkilerde iki unsurun kabul edilmesi anlamına geldiğini belirten gazete şöyle devam etti: “Birincisi Türkiye sallantılı değil, kendisini adamış bir NATO müttefiki olarak tutulmalı. Kuvvet konuşlandırmaya hazır ve gayri safi yurt içi hasılasının önemli bir kısmını savunmaya ayıran Britanya, hala ittifakın Avrupa kanadının temel taşı olarak görülüyor. Bu nedenle Ankara’yla mümkün olan her konuda işbirliği doğru olur. NATO’nun geleceği buna bağlı olabilir. Türkiye hala ittifakın en büyük ikinci büyük ordusuna ve modern bir ateş gücüne sahip. Ortadoğu’daki gücü sağduyulu bir şekilde uygulanabilirse, bölgenin istikrarına katkıda bulunur. İkincisi Erdoğan’ın Rusya lideri Vladimir Putin gibi bir otokrat olmadığı kabul edilmeli. Gelecek ayki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, iktidarına denetleme getirebilir ve açık sözlü eleştiri platformu sağlayabilir. Kamuoyu yoklamaları, muhalefetin ittifakını koruması durumunda yüzde 40 oy alabileceğini gösteriyor. Tek başına seçime giren Kürt yanlısı Halkların Demokrasi Partisi de parlamentoya girmesi için gereken yüzde 10 oyu toplayabilir. Birlikte Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi’nin çoğunluğunu elinden alabilirler.”

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‘Erdoğan ekonomideki durum nedeniyle savunmasız’

Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesinin kesin gibi göründüğünü öne süren gazete, buna karşılık halkın memnuniyetsizliğini yansıtabilecek bir parlamento çoğunluğunun daha iyi ve daha hesap verebilir bir yönetim sağlayacağını ifade etti.

‘Bu umut ve bazı parlamenterlerin hala özgür düşünceli isimler olduğu bilgisinin, Türkiye’yi bir parya ülke haline getirmemek için yeterli nedenler olduğu’ görüşünü savunan Times, buna ek olarak Türk Lirası’ndaki düşüş ve 10,9 oranındaki enflasyonla zayıflayan Türk ekonomisinin durumunun cumhurbaşkanını daha savunmasız bir hale getirdiğini de vurguladı.

‘Otokratlarla anlaşma iyi değil ama…’

Times, AB üyeliği elde etmekten uzak Türkiye’nin AB üyeliğinden çıkan bir Britanya’yla çıkarları doğrultusunda iyi ilişki kurmak istediğini belirterek yazının sonunda şöyle dedi: “Bu, ideal bir evlilik olmayabilir, ama karşılıklı eleştiriyi kabul edebilecek derecede birbirine güvenen, dinamik bir ilişkinin temelini oluşturabilir. Türkiye Britanya’yla ticaret hacmini 15 milyar sterline çıkartmak istediğini söylüyor. Türk savaş uçağının geliştirilmesinde Britanya’nın yardımını istiyor. Batı’nın düşmanlığı ve umursamazlığı olarak gördüğü durumdan öfkelenen Türkiye, silah almak için Moskova’ya yüzünü dönüyor. Bu yakınlaşma fırsatı kullanılmalı. Otokratlarla anlaşmalar yapmak daima iyi bir politika değildir. Ancak Türkiye’yle bu sorunlu dönemde ortak bir zemin bulmak anlamlı. Britanya, Erdoğan’ın dün konuşmasında dile getirdiği ABD düşmanlığını paylaşmıyor, Kürtlere ve muhaliflere acımasız muamelesini de onaylamıyor. Ama yine de Erdoğan Britanya’ya mantıklı bir teklifte bulundu. Batı ittifakının bekası ve karşılıklı refah adına, iki ülke birlikte çalışmanın daha üretken yollarını bulması gerekiyor. “