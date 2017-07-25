Times: Cumhuriyet, buluttan nem kapan cumhurbaşkanını incitmekten yargılanıyor

Britanya’nın saygın gazetelerinden Times, Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada sanıkların ‘buluttan nem kapan bir cumhurbaşkanını incitmek’ten yargılandığını yazdı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, gazete bugünkü başyazılarından birini Türkiye’ye ayırdı.

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“Türkiye sanık sandalyesinde” başlıklı yazı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yıllar önce söylediği “Demokrasi bir tramvaydır, gittiğimiz yere kadar gider, orada ineriz” sözleriyle başladı.

Cumhuriyet davasındaki sanıkların görünen suçlardan değil, ‘buluttan nem kapan bir cumhurbaşkanını incitmek’ten yargılandığını kaydeden Times, “İstanbul’da dün başlayan dava, gazetecilerin Sayın Erdoğan’ın eleştirel sesleri aceleyle bastırmasının ilk kurbanı olduklarını gösteriyor” yorumunda bulundu.

‘Mezarlığın istikrarı’

Times, Batılı ülkelere yaptığı çağrıda da ekonominin her şey olmadığı mesajını verip, “Türkiye’nin iş dünyasına açık olduğu mesajı, gazetecilere kapalı olduğu gerçeğini maskeliyor” dedi.

“Eleştirel seslerin susturulmasına dayalı bir anlayışa dayandığı sürece, Sayın Erdoğan ile uzun vadeli bir ilişki yürütülemez. Bu, mezarlığın istikrarıdır” diyen Times, şu mesajları verdi: “Bu siyasi bir kumar zira Sayın Erdoğan’ı sinirlendirmenin hemen hemen daima bir bedeli var. İngiltere de Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra Türkiye gibi dinamik ekonomilerle güçlü ticari ilişkilere her zamankinden fazla ihtiyaç duyacak. Ancak İngiltere büyük insan hakları ihlallerini eleştirmemek gibi bir tavır içine giremez. Sessiz kalmak, Sayın Erdoğan’ın ihtişam hezeyanlarını ve eleştiriden muaf olduğu hissini besleyecektir. Erdoğan, araştırmacı gazeteciliğin suç olmadığını, ifade özgürlüğünün hayati önem taşıdığını bilmeli.”