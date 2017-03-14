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Times: Barışçıl gösteriye saygı göstermemek diktatörlük rejimlerine cephane sağlar

 

İngiliz Times gazetesi, Avrupa ülkelerinin Türk bakanların mitinglerini yasaklayarak ifade özgürlüğü konusunda ‘savunduklarını iddia ettikleri değerleri terk ettiğini’ ve Cumhurbaşkanı Tayyip ‘Erdoğan’ın referandumu kazanma ihtimalini artırdığını’ yazdı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Times gazetesi ‘Erdoğan yanlısı konuşmacıları susturmak Batı değerlerine ihanettir’ başlıklı başyazısında, Erdoğan’ın bir otokrat olduğunu ve tüm otokratlar gibi elindeki yetkileri artırmaya çalıştığını vurguladı.

Buna karşılık Avrupa kentlerinde Erdoğan yanlısı mitinglerin iptal edilmesinin doğru olmadığına dikkat çeken Times, Avrupa’nın tutarlı davranmadığını savundu: “Böyle yaparak savunduklarını iddia ettikleri değerleri terk etmiş oluyorlar. Erdoğan  bir darbe girişimini kullanarak gazeteleri kapatması, gazetecileri kovdurması, muhalif öğretmenleri işten atması ve eylemlerini açıkça sorgulayan akademisyenleri görevden alması nedeniyle haklı bir şekilde eleştiriliyordu.”

Batılı devletleri temel bir hak olan ifade özgürlüğü konusunda tutarlı olmaya çağıran gazete, “Putin yanlısı, Putin karşıtı; Kim Jong-un karşıtı, Kim Jong-un yanlısı, kim olursa olsun barışçıl gösteri hakkı anayasal bir haktır ve buna saygı göstermemek diktatörlük rejimlerine cephane sağlar” diye yazdı.

‘Hollanda Türkiye’deki komplo teorilerini besledi’

Yazıda Hollanda’daki Mark Rutte hükümetinin Türk bakanları sınırdışı ederek tehlikeli bir yola girdiği ifade edilerek, bu krizle Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik reform çağrılarının etkisini azalttığı uyarısında da bulunuldu.

Türk bakanların mitinglerine izin verilmemesinin, Kuran’ı yasaklamak ve camileri kapatmak isteyen Wilders’i güçlendirdiğini ifade eden Times yapılanların bir yandan da Türkiye’deki komplo teorilerini besleyip Erdoğan’ın referandumu kazanma ihtimalini artırdığını belirtti.

Erdoğan’ın konumunu kullanarak Avrupa hükümetlerine zorbalık yapmaya kalkması durumunda onu eleştirmekten kaçınmamak gerektiğini belirten İngiliz gazetesi, makalenin sonunda bir ‘NATO müttefikinin seçilmiş bakanlarının barışçıl bir mitinge katılmasını engellemenin’ doğru olmadığını vurguladı.

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