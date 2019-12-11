Time dergisi İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’i yılın insanı seçti

Time dergisi, 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’i yılın insanı seçti. Derginin 1927’den beri her yılın sonunda seçtiği yılın insanı unvanının bu yılki sahibi Thunberg’in adını altına “Gençliğin gücü” yazıldı.

Fotoğraf: Time

Derginin internet sitesinde, ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong’daki protestocular, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gibi isimleri sollayan Thunberg için “Yerkürenin en önemli meselesinde en güçlü sesi çıkaran isim oldu” dendi.

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Thunberg’in henüz 15 yaşındayken her hafta İsveç Parlamentosu’nun önünde yaptığı eylemlerle adını duyurduğu ve dünyanın dört bir yanındaki öğrencilere iklim değişikliğiyle ilgili ‘grev‘e gitmeleri konusunda ilham kaynağı olduğu vurgulandı.

Sesini dünya liderlerine duyuran Thunberg’in ABD Kongresi ve Birleşmiş Milletler gibi kurum ve kuruluşlarda konuşma yaptığı anımsatılan yazıda, “Greta, Hong Kong’dan Şili’ye genç isanların inandıkları şey için ayağa kalkmalarını sağladı; gençliğin aktivizminin simgesi oldu” dendi.

Küçük yaşta Asperger sendromu tanısı konulan Thunberg, sekiz yaşındayken iklim değişikliğiyle ‘tanıştı’. Et yememek, uçakla seyahat etmemek gibi iklim değişikliğiyle mücadele gerekli adımlar atan Thunberg gelecekte de bu alanda önemli işler yapmayı hedefliyor.