Time: Akşener, cumhurbaşkanı adayı olacak

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ABD’nin önde gelen dergilerinden Time, eski MHP’li Meral Akşener’in 2019’da cumhurbaşkanı adayı olacağını yazdı.

Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre Akşener’in biyografisine yer veren derginin analizinde “Milliyetçi Akşener, 16 Nisan’da yapılan anayasa oylamasında Türkiye’nin parlamenter sistemi değiştirmek için Erdoğan’ın önerdiği değişikliklere karşı şiddetle karşı durdu. Referandumda Erdoğan tartışmalı bir şekilde zafer kazansa da Akşener, kısıtlı olarak yürüttüğü karşı kampanyalarda çok daha yüksek bir profil kazandı. Büyük kalabalıklar, ‘Başbakan Meral!’ sloganları attı” ifadeleri kullanıldı.

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Dergi, Akşener’in 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbakanı Tayyip Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkacağının yüksek sesle konuşulduğunu yazdı.

‘Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a karşı koyamaz’

Adalet Yürüyüşü’yle ses getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a karşı koyacak bir pozisyonda olmadığını savunan Time, CHP’nin 15 yıldır seçimlerde başarılı olamadığını kaydetti.

Dergi, gözlemcilerin “Erdoğan’ı yenmek için oyunu onun gibi oynamak zorundasınız” görüşlerine de yer verdi.