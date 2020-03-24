TİM ‘üretim seferberliği’ başlattı: Günde 1 milyon maske, 100 bin dezenfektan

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Başkanı İsmail Gülle maske ve dezenfektanların tedarik sıkıntısını aşmak için birçok hazır giyim, tekstil ve kimya firmasının üretim seferberliği başlattığını duyurdu.

Her ne kadar hükümet yetkilileri aksi yönde bilgilendirse de Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık Emekçileri Sendikası başta maske ve dezenfektan olmak üzere corona virüsüyle mücadelede tıbbi malzeme eksikliği çekildiğini söylüyor.

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TİM Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, corona virüsü salgını ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili telekonferans yöntemiyle düzenledikleri toplantıdan sonra açıklama yayınladı.

Gülle şöyle konuştu:

“Maske ve dezenfektanların tedarik sıkıntısını aşmak için TİM olarak birçok hazır giyim, tekstil ve kimya firmalarımız ile üretim seferberliği başlatıyoruz.

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Hedefimiz günlük 1 milyon maske üretimi ile başlayıp aylık 40 milyon adet maske üretim kapasitesine ulaşmak.

TİM olarak 1 milyon adet maske ve 100 bin adet dezenfektan üretip Sağlık Bakanlığı’nın emrine sunuyoruz.”

Gültepe’nin açıklamaları şöyle:

“LCW-Taha Grubu ilk aşamada 3 milyon adet maske üretip Sağlık Bakanlığı’na hibe edecek, üretim pazartesi itibariyle başladı.

Yaptığımız projeksiyona göre 100 firma ile günde 1 milyon adet maskeyi çok rahat üretip Sağlık Bakanlığı’na vereceğiz.”

Pelister ise şu ifadeleri kullandı:

“Dezenfektan üretiminde etil alkol sıkıntısı bulunuyor; alkol ithalatında gümrükte yaşanan sıkıntıların minimize edilmesi gerekiyor.

TAPDK’tan alınan alkol ithalat izin süreçlerinin ve yurt içindeki firmalarımızın şeker fabrikalarından etil alkol alınması ile ilgili izin süreçlerinin hızlandırılması dezenfektan üretimi için çok önemli.

Aylık 2.5 milyon litre dezenfektan üretim kapasitemiz bulunuyor, bunun tam kullanılması için hammadde ve ambalaj malzemeleri tedarikinde tüm engellerin kalkması ve desteklerin artması gerekiyor.”