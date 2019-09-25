TikTok’un, Pekin’i kızdıracak içerikleri sansürlediği ortaya çıktı

Çinli video uygulaması TikTok’un içerik moderasyonu sürecinde kullandığı kılavuz belgeye ulaşan Guardian gazetesi, ‘uygulamanın Pekin’i kızdıracak içeriklerin sansürlendiğini’ yazdı.

Fotoğraf: Reuters

Gazetenin ‘TikTok Pekin’i memnun etmeyecek videoları sansürlüyor’ başlıklı haberinde içerik moderatörlerine ‘Tiananmen Meydanı, Tibet’in bağımsızlığı ve yasaklanmış bazı dini grupların bahsinin geçtiği videoların sansürlenmesi talimatı verildiği’ belirtildi.

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Bu ay Washington Post’ta çıkan başka bir haberde de Hong Kong’daki protestoların, merkezi Pekin’de bulunan ByteDance şirketine ait platformce sansürlendiği öne sürülmüş, ‘uygulamada Hong Kong etiketiyle arama yapıldığında bile onca eylemden eser olmadığına’ dikkat çekilmişti.

Guardian’ın ulaştığı belgeye göre sansürlenen içerikler iki kategoride değerlendiriliyor: “Kuralları ihlal ediyor”, “Kullanıcının sadece kendisi görebilir”. İhlal durumunda içeriğin siteden tamamen kaldırıldığı ve bazı durumlarda paylaşımı yapan kullanıcının TikTok’tan atılabildiği belirtiliyor. Daha hafif ihlallerde ise içerik siteden kaldırılmıyor fakat kullanıcının içeriği sadece kendisinin görebileceği şekilde kısıtlanıyor.

Ülkelerin politikalarını ve sistemlerini eleştirmek yasak

Çin’le ilgili sansürlenmesi talimatı verilen içeriklerin büyük bir bölümü moderasyon kılavuzunun ‘nefret söylemi ve din’ bölümü altında yer alıyor. Çin’deki sosyalist sisteme yapılan eleştiriler örneğin, ‘Herhangi bir ülkenin – anayasal monarşi, monarşi, parlamenter sistem, güçler ayrılı, sosyalist sistem vs. gibi politikalarına ve sosyal kurallarına eleştiri/saldırı‘ başlığı altındaki genel yasaklara dahil ediliyor.

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Başka bir yasak ise ‘Endonezya’daki Mayıs 1998 ayaklanması, Kamboçya soykırımı, Tiananmen Meydanı olayları‘ gibi Çin’de ya da diğer ülkelerde meydana gelmiş bazı tarihsel olayları kapsıyor.

Ayrılıkçılık, dini tarikatlar arası ihtilaflar, etnik gruplar arasındaki ittifaklar, İslami tarikatlar arası ihtilafları tetiklemek, Kuzey İrlanda’nın bağımsızlığını desteklemek, Çeçenya Cumhuriyeti’nin, Tibet’in veya Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemek, siyah ile beyazlar arasındaki ihtilafı abartmak da yine TikTok’un -sadece kullanıcıların kendi görebileceği şekilde- sansürlediği içeriklerden bazıları.

Çocukların intihar etmesine neden olmakla suçlanan Momo ve intiharı teşvik ettiği öne sürülen Falun Gong gibi gruplara ilişkin içerikler ise siteden tamamen kaldırılıyor.

Habere göre ülke liderlerinin yer aldığı bir liste de sansüre tabi. ‘Yabancı liderler veya hassas isimler’ başlığıyla yer alan listedeki liderlerin bazıları şöyle: Kim Jong-il, Kim il-Sung, Mahatma Gandhi, Vladimir Putin, Donald Trump, Barack Obama, Kim Jong-un, Şinzo Abe, Park Geun-Hee, Joko Widodo ve Narendra Modi.

Bytedance, Guardian’a yaptığı açıklamada kılavuzun mayıs tarihli olduğunu ve Hong Kong protestolarının henüz o dönemde başlamadığını söylemiş ve güncel kılavuzun herhangi bir ülke veya konuya atıfta bulunmadığını belirtmiş. ‘Başlangıçta ihtilaflar konusunda benimsediği yaklaşımın doğru olmadığını’ belirten şirket şöyle demiş: “Yerel ekiplerle her pazarın kendi hassasiyetlerini anlayarak çalışmaya başladık. Eski kılavuzlar artık kullanılmıyor. Bugün yerel moderatörlerle yerel içerikleri yerel moderasyon politikaları doğrultusunda çalışıyoruz”

TikTok 2018’in ilk yarısında dünya çapında iOS uygulama marketlerde en çok indirilen uygulamaydı.