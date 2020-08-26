TikTok’ta paylaştı: Domateslerin ayakla ezildiği firmaya 13 bin 900 lira ceza; 8 ton ürün imha edildi

Balıkesir’de bir kişinin domatesleri ayaklarıyla ezmesi sonrası firmaya para cezası uygulandı, ürünler imha edildi.

AA’nın haberine göre Altıeylül ilçesi Köseler Mahallesi’nde salça üretilen F.F.’ye ait firmada çalışan bir kişinin dans ederek domatesleri ayaklarıyla ezdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

Reklam

Balıkesir'de salça üretimi yapılan bu "tesiste" ortaya çıkan bu video ile ilgili yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor.@TCTarim pic.twitter.com/lSm5A1RE6T — denetle! (@denetlecomtr) August 26, 2020

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu işletmeye gitti.

İşletme kaydı olmadığı belirlenen firma sahibine 13 bin 900 lira ceza kesildi. İşyerindeki yaklaşık 8 ton ürün de imha edildi.