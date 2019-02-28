TikTok’a rekor ceza: Çocukların verilerini izinsiz toplamış

Popüler video paylaşım uygulaması TikTok, çocuklarının verilerini izinsiz topladığı gerekçesiyle ABD’de 5.7 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Bu, ülke tarihinde çocuk mahremiyeti ihlaline verilmiş en ağır ceza.

Fotoğraf: Reuters

CNN International’ın haberine göre ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), TikTok’un 2017 yılında satın aldığı Musical.ly uygulaması üzerinden çocuklardan yasadışı şekilde isim, e-mail adresi ve lokasyon gibi kişisel bilgiler topladığını saptadı. TikTok bunu yaparken ebeveynleri bilgilendirme ve izinleri alma mekanizmalarını işletmemiş. Komisyon şirketin ‘Çocukların Çevrimiçi Gizlilik Koruma Yasası’nı (Children’s Online Privacy Protection Act-COPPA) ihlal ettiğine hükmetti.

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Şirket, 5.7 milyon dolar para cezasının yanı sıra ‘13 yaş altı kullanıcılar tarafından yüklenen tüm videoları kaldıracak’ ve bundan sonra kullanıcıların yaşını doğrulamasını şart koşacak.

75 milyar dolar değerindeki Çinli startup ByteDance’e ait TikTok’un Haziran 2018 itibariyle 500 milyon kadar kullanıcısı bulunuyor. Uygulama sadece Endonezya’da Temmuz 2018’de kısa bir süreliğine yasaklanmıştı.