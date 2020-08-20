TikTok inadı: Viral olan ‘bavulda ceset’ videosunda ‘ihlal’ yokmuş

TikTok videosu çeken gençler kıyıya vurmuş bavullar buldu. İçlerinde torbaya konmuş iki gencin cesedi vardı. Video viral oldu. Aile “Onlar plastik torbalarda cesetler değil, gerçek insanlardı; videolar silinsin” diyor.

Jessica Lewis, (35) ve Austin ‘Cash’ Wenner’ın (27).

Geçen haziran ayında ABD’nin Seattle şehrininin sahilindeki kayalıkların üzerinde iki bavul bulan TikTok’çu gençler para veya ilginç bir şey çıkar diye umutlandı. Kötü kokular gelen bavulların açılmasıyla koku daha da arttı. Bavulların içinde ağzına kadar dolu plastik torbalar vardı.

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Gençler polisi aradı ve bavulların içinde vurularak öldürülmüş Jessica Lewis, (35) ve Austin ‘Cash’ Wenner’ın (27) cesedi çıktı.

Gençler videoyu TikTok üzerinden paylaştı ve tahmin edilebileceği üzere video milyonlarca kez izlenerek viral oldu.

Fotoğraf: TikTok

Polis soruşturma başlatırken aile o günden beri perişan. TikTok’tan defalarca söz konusu videonun kaldırılması istendi ancak şirket cesetler görünmediğinden kurallarını ihlal etmediği gerekçesiyle bu isteği reddetti.

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Lewis’in teyzesi Gina Jaschke, BBC’ye,”Onlar insandı, herkesin bunu bilmesini istiyorum” diyerek konuştu: “Doğrusunu yapıp o videoları kaldırırlar diye düşündüm. Bu korkunç kokan bavulların içinde bulunmuş cesetlerin bir yüzü olduğunu görünce, onların da insan olduğunu anlayınca artık o videoları kaldırırlar sandım. Buna saygı gösterirler diye umdum. Bu insanların bir ailesi var sonuçta.”

Teyzesi küçüklüğünden beri ilgilendiği Jessica’yı güzel sarı saçlarıyla hatırlıyor. Jessica ve sevgilisi Austin’in hiç ayrılmadığını, iyi günde de kötü günde de hep birlikte olduğunu anlatıyor: “İnsanların onları tanımasını istiyorum. Onlar iyi kalpli insanlardı. Jessie ve Austin’i yakında gömeceğiz. Bu videonun da artık gömülmesi gerekir.”