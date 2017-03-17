‘Tıkandığımız yerde yardıma koşuyor’: Bakan Çavuşoğlu’ndan ağabeyinin takımı Alanyaspor’a ‘arazi kıyağı’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ağabeyi Hasan Çavuşoğlu’nun başkanlığını yaptığı Alanyaspor’un yeni tesis projesinde imzalar atıldı.

‘Tarım bakanını öyle bir markaja aldı ki’

Bakan Çavuşoğlu’nun da katıldığı imza töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tesisin inşa edileceği Hazine’ye tahsisli arazinin kulübe devrinde bakanın yardımına dikkat çekti.

Türel, “Bu tesisin yapılacağı alan bir meraydı. Bu alanın Hazine’ye tahsisi vardı. Bakan Çavuşoğlu bizim tıkandığımız yerde yardımımıza koşuyor. Tarım bakanını öyle bir markaja aldı ki. Tarım bakanı bu tesisle ilgili talimatı Rusya’dan verdi” dedi.

‘İnşallah seneye Avrupa’ya gider, bir Hollanda takımı çıkar’

Alanyaspor’un altı yıl önce iflas etmiş bir kulüp olduğunu vurgulayan bakan Çavuşoğlu ise şunları söyledi: “İkinci ligdeydi. 8 milyon liranın üzerinde tespit edilmiş borcu vardı, daha sonra başka borçlar da çıktı. Biz bir seferberlik ilan ettik. Borçların yüzde 90’ını kapattık. Önce PTT birinci ligine çıktı. Mütevazi bir kadroyla süper lige çıktı. Karakterli bir takım fedakarca emek sarf etti. Ardından Süper Lig’e çıktık. Yani uçurumun kenarından çıktık. İnşallah ligde kalır. Gelecek sene de inşallah Avrupa kupalarına gider. Bir Hollanda takımı çıkar. Onların da rengi portakal. Kim yener sahada görürüz.”



Mahmutlar bölgesinde 123 bin metrekarelik bir alana yapılacak tesiste konaklama ve yönetim binaları, tenis kortu, üç çim antrenman sahası, bir tribünlü saha ve spor salonu yer alacak.