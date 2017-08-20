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TİHV raporu: Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasakları dünya rekoru

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Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) raporuna göre, Diyarbakır’ın Sur ilçesinin altı mahallesinde bir yıl sekiz ay 23 gündür devam eden sokağa çıkma yasakları dünya rekoru.

Fotoğraflar: Reuters

Çözüm sürecinin sona ermesinin ardından Güneydoğu bölgesinde PKK ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlenmiş, pek çok şehirde aylarca süren sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı.

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Çatışmalar sebebiyle bölge şehirlerindeki 400 bin insanın göç etmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

252 kez yasak ilan edildi

Cumhuriyet’ten Şeyma Paşayiğit’in rapordan aktardığına göre ilki 16 Ağustos 2015’de olmak üzere son iki yılda 11 il ile 45 ilçede 252 kez süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki ilk yasak 6 Eylül 2015’de ilan edilirken, surların çevresindeki yasak o tarihten beri devam ediyor.

Rapora göre, 2014 nüfus sayımı verileri esas alındığında en az 1 milyon 809 bin kişi; özgürlük ve güvenlik hakkı, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı, toplanma özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, din özgürlüğü, bilgi alma ve verme özgürlüğü, mülkiyetin korunması hakkı, eğitim hakkı, işkence ve insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele yasağı, yaşam hakkı ve vücut bütünlüğü hakkı olmak üzere en temel hakları ihlal edilerek yasaklardan etkilendi.

Altı mahallede bir yıl sekiz aydır yasak sürüyor

Süresiz veya gün boyu olmak üzere Diyarbakır’da 136, Mardin’de 42, Hakkari’de 21, Şırnak’ta 13, Bitlis’te 12, Bingöl’de yedi, Muş’ta yedi, Dersim’de altı, Batman’da beş, Elazığ’da iki, Siirt’te bir kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır’un Sur ilçesinin Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde 28 Kasım 2015 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bir yıl sekiz ay 23 gündür hala sürüyor.

Yasak, dünya tarihinin en uzun süren sokağa çıkma yasağı olma özelliğini taşıyor.

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