Tiger Woods’un tarihi dönüşü: 11 yıl sonra gelen şampiyonluk

Son büyük başarısını 2008’de ABD Açık Golf Turnuvası’nda şampiyon olarak elde eden ABD’li golfçü Tiger Woods, golf erkeklerde dört büyük turnuvadan biri olan Masters’ı kazandı. 43 yaşındaki Woods, 11 yıl aradan sonra büyük bir organizasyonda şampiyon olarak spor tarihinin en büyük geri dönüş öykülerinden birine imza attı.

Fotoğraf: Reuters

Bu, ayrıca, ABD’nin Georgia eyaletinin Augusta kentindeki Augusta Ulusal Golf Kulübü’ndeki turnuvada şampiyon olan Woods’un 2005’ten beri kazandığı ilk Masters turnuvası oldu.

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Özel hayatındaki sorunlar ve belindeki ağrılar nedeniyle yıllardır başarıdan uzak kalan 43 yaşındaki golfçüye, eski ABD başkanı Barack Obama’dan tenisçi Serena Williams’a çok sayıda isimden tebrik yağdı.

Spor yorumcularının tarihi bir başarıya imza attığı konusunda hemfikir olduğu Woods sevincini şu sözlerle ifade etti: “Çok mutluyum. 1997’de babam yanımdaydı. Şimdi ben iki çocuk babası olarak buradayım. Son yıllarda yaşadıklarımdan sonra gelen bu şampiyonluk çok değerli.”

Bu yıl 83’üncü kez düzenlenen Masters turnuvasını beşinci kez kazanan Woods, belinden dört kez ameliyat oldu. Woods, adı bir ‘seks skandalı’na karıştığı için 2010 yılında İsveçli eski manken Elin Nordegren’den boşanmıştı.