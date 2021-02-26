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Yaramazlara biraz batar!

Ticareti yasaklanan hayvan operasyonu: Onlarca sürüngen, dört tarantula ele geçirildi

İstanbul’daki operasyonda ticareti yasaklanan çok sayıda sürüngen ve tarantula ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy ve Eyüpsultan ilçelerinde yasak olan hayvan ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

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Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 21 adet piton, 12 boa ile üç Hognose yılanı, dört tarantula, bir geko, bir Savan monitörü, 40 yılan ile 25 farklı sürüngen ele geçirdi.

Ticaretini yapan kişiye 17 bin 400 lira para cezası kesilirken, hayvanlara el konuldu.

Hayvanlar hayvanat bahçesine götürüldü.

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