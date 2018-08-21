Ticaret ulusal para birimleriyle: Rusya S-400’leri 2019’da teslim edecek

Rus Interfax haber ajansı, S-400 füzelerinin 2019’da Türkiye’ye teslim edilmeye başlanacağını bildirdi.

Habere göre füzeleri imal edecek olan devlet şirketi Rosoboronexport, iki ülke arasındaki bu ticaretin bundan sonra ulusal para birimleriyle yapılacağını bildirdi.

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Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının, Türkiye’nin Rus S-400 füzelerini almasıyla ilişkili olarak, geçici şekilde durdurulmasıyla ilgili bütçe yasasını onaylamıştı.

Buna göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın 90 gün içerisinde Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir raporu Kongre’ye sunması gerekiyor.

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Bu raporda, Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri ilişkilere etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.