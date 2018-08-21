Ticaret ulusal para birimleriyle: Rusya S-400’leri 2019’da teslim edecek

Rus Interfax haber ajansı, S-400 füzelerinin 2019’da Türkiye’ye teslim edilmeye başlanacağını bildirdi.
Habere göre füzeleri imal edecek olan devlet şirketi Rosoboronexport, iki ülke arasındaki bu ticaretin bundan sonra ulusal para birimleriyle yapılacağını bildirdi.
Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının, Türkiye’nin Rus S-400 füzelerini almasıyla ilişkili olarak, geçici şekilde durdurulmasıyla ilgili bütçe yasasını onaylamıştı.
Buna göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın 90 gün içerisinde Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir raporu Kongre’ye sunması gerekiyor.
Bu raporda, Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri ilişkilere etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.
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