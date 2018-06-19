‘Ticaret savaşı’nda son durum: Trump’tan, ABD’ye misilleme yapan Çin’e yeni vergi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar tutarında ürüne yüzde 10 gümrük vergisi getirme tehdidine karşı Çin de derhal misilleme uyarısı yaptı.

Trump dün açıkladığı kararın Çin’in ABD’den ithal edilen ve değeri 50 milyar dolar olan ürünlere gümrük vergisi getirme kararına misilleme olduğunu söyledi.

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Küresel piyasalar ise ticaret savaşı endişelerinin artmasıyla negatif seyir izliyor.

Trump cuma günü değeri 50 milyar dolar olan ithal Çin malı 800’den fazla ürüne 6 Temmuz’dan itibaren yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini açıklamış, Çin ise ABD’den ithal 659 kalem ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirmişti.

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Trump, “Yasal süreç tamamlandıktan sonra, Çin’in uygulamalarını değiştirmeyi reddetmesi ve son dönemde açıkladığı yeni gümrük vergileri konusunda ısrar etmesi halinde, bu gümrük vergileri yürürlüğe girecek” dedi.

Çin ticaret bakanlığı, Washington’u ticaret savaşı başlatmakla suçlayarak ABD’nin Çin mallarına yönelik ek bir gümrük vergisi listesi yayınlaması halinde ‘nitel’ ve ‘nicel’ önlemler alarak sıkı bir şekilde mücadele edeceğini söyledi.

Bakanlık açıklamasında, “Böyle aşırı baskı ve şantaj uygulaması, her iki tarafın da çeşitli vesilelerle vardığı uzlaşmadan sapıyor ve uluslararası toplum için hayal kırıklığı. “ABD ticaret savaşı başlattı ve piyasa regülasyonlarını ihlal ederek, yalnızca Çin ve ABD halkının değil, dünyanın çıkarlarına zarar veriyor” dendi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ise önerilen gümrük vergilerini hazırladıklarını ve bunların da önceki gümrük vergilerine benzer yasal süreçten geçeceğini söyledi.

Bu süreçte kamuoyunun görüşleri alınıp bazı düzeltmeler yapılıyor.