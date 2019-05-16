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Yaramazlara biraz batar!

Ticaret savaşında son durum: Trump Huawei’ye ağır yaptırımlar getirdi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei’ye ağır yaptırımlar getirdi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei ve 70 bağlı ortaklığını kara listeye eklediğini açıkladı. Bu kararla hükümet onay vermeden, Huawei’nin ABD şirketlerinden parça ve teknoloji almasını yasaklanıyor.

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Trump son olarak Çin ile ticaret savaşında 325 milyar dolarlık Çin ürününün ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirilmesi için sürecin başlatıldığını duyurmuştu.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Trump’ın ‘Amerikan teknolojisinin ABD’nin ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına zarar verme potansiyeli olan yabancı şirketler tarafından kullanımının engelleyecek’ kararı desteklediğini belirtti.

Bu kararın öncesinde Trump ABD’li şirketlerin ulusal güvenlik riski oluşturan şirketler tarafından üretilen telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan başkanlık kararnamesini imzaladı.

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Başkanlık kararnamesinde herhangi bir ülke veya şirket ismi verilmemesine rağmen, ABD yetkilileri daha önce Huawei’yi bir ‘tehdit’ olarak nitelendirmiş ve müttefiklerinin yeni nesil 5G ağlarında Huawei ağ ekipmanlarını kullanmamaları için lobi faaliyeti yürütmüştü.

Ürünlerinin güvenlik tehdidi oluşturduğunu reddeden Huawei, ‘ABD hükümetiyle görüşemeye hazır ve istekli olduğunu ve ürün güvenliğini sağlamak için etkili önlemler ortaya koyduğunu’ belirtti.

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