‘Ticaret savaşı’nda son durum: ABD’yle Çin’den 90 günlük ‘ateşkes’

Arjantin’de düzenlenen G20 zirvesinde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ticaret savaşlarına 90 gün boyunca ara vermek konusunda uzlaştı.

ABD, ilk olarak temmuz ayında 34 milyar dolarlık Çin malında vergileri artırmış, ardından ticaret savaşını bir adım ileriye taşıyarak, değeri 16 milyar doları bulan ürünlerde yüzde 25’lik vergi uygulamasına geçmişti.

Reklam

İki ülke arasındaki dış ticaret politikası kaynaklı anlaşmazlık ABD’nin 200 milyar dolar tutarındaki Çin ürününden gümrük vergisi alma tehdidinin ardından daha da alevlenmişti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, G20’deki karar sonrası ABD’nin 1 Ocak’tan itibaren 200 milyar dolarlık Çin malı için devreye sokmayı planladığı gümrük vergilerinin yüzde 10’dan yüzde 25’e artırılması uygulaması hayata geçirilmeyecek.

Reklam

Çin’in ise ABD’den tarımsal, endüstriyel ve enerji ürünlerinin alımında artışa gideceği aktarıldı.

Çin yaptığı açıklamada iki ülkenin piyasalarını açmaya karar verdiğini vurguladı.

İki ülke arasında ticaret konusunda son bir anlaşmanın yapılması için müzakerelerin 90 gün boyunca süreceği ifade edildi.