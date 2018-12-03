Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Ticaret savaşı’nda geri adım: Çin, ABD menşeili arabalara uyguladığı tarifeleri kaldırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan Pekin yönetiminin Amerikan menşeili otomobillere yönelik uyguladığı vergileri düşüreceğini ve kaldıracağını duyurdu.

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Buenos Aires’te düzenlenen G20 liderler zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede ülkeleri arasında bir süredir devam eden ‘ticaret savaşı’nı 90 gün süreyle dondurma kararı almıştı.

Reklam

ABD, ilk olarak temmuz ayında 34 milyar dolarlık Çin malında vergileri artırmış, ardından ticaret savaşını bir adım ileriye taşıyarak, değeri 16 milyar doları bulan ürünlerde yüzde 25’lik vergi uygulamasına geçmişti.

İki ülke arasındaki dış ticaret politikası kaynaklı anlaşmazlık ABD’nin 200 milyar dolar tutarındaki Çin ürününden gümrük vergisi alma tehdidinin ardından daha da alevlenmişti.

Reklam

Dün ise Çin’in ABD’den tarımsal, endüstriyel ve enerji ürünlerinin alımında artışa gideceği aktarılmıştı.

İki ülke arasında ticaret konusunda nihai bir anlaşma yapılması için müzakereler 90 gün boyunca sürecek.

‘Ticaret savaşı’nda son durum: ABD’yle Çin’den 90 günlük ‘ateşkes’

‘Ticaret savaşı’nda Türkiye de topa girdi: ABD ürünlerine 267 milyon dolar vergi

‘Ticaret savaşı’nda son durum: Trump’tan, ABD’ye misilleme yapan Çin’e yeni vergi

Çin’le ABD anlaştı: ‘Ticaret savaşı’ yerine ‘kazan-kazan’ formülü

‘Ticaret savaşı’nda son durum: Çin’den ABD ürünlerine 50 milyar dolarlık vergi

Çin’den ‘misilleme’: ABD ürünlerine ek gümrük vergileri yolda

Ticaret savaşı tamtamları: Asyalı büyük çelik ihracatçılarından ABD vergisine tepki

Trump’tan Çin’e 50 milyarlık ek gümrük vergisi: AB muaf, Türkiye kararı mayısta


SON HABERLER

Zeybekci lütfetti: İzmirlinin rakısına dokunmayacakmış

AKP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Nihat Zeybekci, yerel seçime dair açıklamalarda bulundu. Zeybekci,”Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: ‘Rakımıza dokunma’. Eyvallah” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...