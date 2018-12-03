‘Ticaret savaşı’nda geri adım: Çin, ABD menşeili arabalara uyguladığı tarifeleri kaldırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan Pekin yönetiminin Amerikan menşeili otomobillere yönelik uyguladığı vergileri düşüreceğini ve kaldıracağını duyurdu.

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Buenos Aires’te düzenlenen G20 liderler zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede ülkeleri arasında bir süredir devam eden ‘ticaret savaşı’nı 90 gün süreyle dondurma kararı almıştı.

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ABD, ilk olarak temmuz ayında 34 milyar dolarlık Çin malında vergileri artırmış, ardından ticaret savaşını bir adım ileriye taşıyarak, değeri 16 milyar doları bulan ürünlerde yüzde 25’lik vergi uygulamasına geçmişti.

İki ülke arasındaki dış ticaret politikası kaynaklı anlaşmazlık ABD’nin 200 milyar dolar tutarındaki Çin ürününden gümrük vergisi alma tehdidinin ardından daha da alevlenmişti.

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Dün ise Çin’in ABD’den tarımsal, endüstriyel ve enerji ürünlerinin alımında artışa gideceği aktarılmıştı.

İki ülke arasında ticaret konusunda nihai bir anlaşma yapılması için müzakereler 90 gün boyunca sürecek.