‘Ticaret savaşı’ büyüyor: ABD, Hindistan’a tanıdığı gümrük ayrıcalığına son verebilir

ABD’nin Hindistan’a sağladığı gümrük vergisi istisnasından vazgeçmeyi değerlendirdiği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Hindistan dahil bazı ülkeleri Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) altında gümrük vergilerinden muaf tutuyor. Hindistan geçen yıl GSP kapsamında ABD’ye sıfır gümrük ile 5.6 milyar dolar tutarında ürün ihraç etti. GSP yaklaşık 2 bin ürünü kapsıyor.

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Hindistan eğer GSP’den çıkarılırsa, ülkesinin dış ticaret açığını kapamaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi Hindistan’ın dış ticaretini hedef alan şu ana kadarki en sert hamleyi yapmış olacak.

Reuters’ın haberine göre, ABD’nin Hindistan’ı GSP’den çıkartmayı değerlendirmesine iki ülke arasındaki ticaret anlaşmazlığı neden oldu.

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Hindistan’da yeni internetten ticaret yasaları Amerikan şirketi Amazon ve yine ABD’li Walmart’ın büyük bölümüne sahip olduğu Flipkart’ın hızla büyüyen Hindistan pazarındaki faaliyetlerini sınırladı. Hindistan’ın e-ticaret hacminin 2027’de 200 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Konuya yakın iki kaynak, bunlara ek olarak hükümetin Mastercard ve Visa gibi ödeme hizmeti veren şirketlerin verilerini Hindistan’da tutmaları ve akıllı telefonlardan alınan vergileri artırmak için yaptığı çalışmalar nedeniyle iki ülkenin müzakerelerini yürüttüğü ticaret anlaşmasını sonuçsuz bıraktığını belirtti.