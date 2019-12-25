Ticaret, inşaat ve hizmet sektörlerinde güven arttı; kötümserlik sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık için açıkladığı sektörel güven endeksleri hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinin tümünde yükseliş gösterdi. Ancak endeks değerleri kötümserliğin sürdüğüne işaret ediyor.

Fotoğraf: DHA

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin ‘iyimserliğini’, 100’den küçük olması ise ‘kötümserliğini’ gösteriyor.

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Buna göre endeks verileri incelendiğinde hizmetlerde 93.2, perakendede 102.6 ve inşaatta 68.9 düzeyine yükseliş görülüyor.

Hizmet sektöründe yüzde 2 artış

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi kasım ayında 91.3 düzeyindeyken, aralık ayında yüzde 2 artarak 93.2’ye yükseldi.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0.6, yüzde 1.9 ve yüzde 3.4 artarak 89.8, 89.3 ve 100.5 değerlerini aldı.

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Perakende ticarette yüzde 1.4 artış

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi aralık ayında yüzde 1.4 artarak 102.6 düzeyine yükseldi.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre iş hacmi-satışlar yüzde 2 artarak 96.9, mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 3.4 artarak 109.3’e yükseldi.

İş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise yüzde 1.2 azalarak 101.8’e geriledi.

İnşaat sektöründe yüzde 7.9’luk artış

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi kasım ayında 63.9 iken, aralık ayında yüzde 7.9 artışla 68.9’a çıktı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi 9.1 artışla 48.6 oldu. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 7.2 artışla 89.2’ye yükseldi.