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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlıktan Ramazan’da zam denetimi: Fırsatçılığa geçit vermeyiz

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayında artacağı öngörülen gıda talebini fırsat bilerek ürünlere fahiş zam yapması olası satıcılara karşı denetim yapacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlığın açıklamasında geçmişte Ramazan aylarında gıda fiyatlarının haklı bir gerekçeye dayanmaksızın artırıldığının gözlendiği hatırlatılarak konuyla ilgili 81 ilin ticaret müdürlüklerine uyarı yazısı gönderildiği bildirildi.

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Açıklama şöyle: “Gönderilen yazıyla, her il bünyesinde Ramazan ayına özel daha sıkı ve etkin bir denetim mekanizmasının işletilmesi ve mevzuata aykırı faaliyetlerden dolayı kanunun öngördüğü yaptırımların uygulanması konusunda gerekli talimatlar verilmiştir. Bu çerçevede Ramazan ayında da fırsatçılığa, stokçuluğa ve diğer haksız ticari uygulamalara geçit verilmeyecektir.”

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