Ticaret bakanından ‘ulusal para birimleriyle ticaret’ çağrısı: Gerekli çalışmayı yapacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yerel para birimiyle ticarete ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek devletin gerekli çalışmayı yapacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Pekcan; Türkiye İhracatçılar Meclisi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, TOBB, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, MÜSİAD, TÜSİAD, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği başkanlarıyla video konfrans yöntemiyle 13’üncü İstişare Kurulu toplantısını yaptı.

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Asya ülkeleri ve Çin’de toparlanma sürecine girildiğini, ihracatın bu bölgelere kaydırılabileceğini aktaran bakan, salgın sürecinde mali yapıları ve fonksiyonları bozulmayan şirketlerin çok daha hızlı bir şekilde ayağa kalkacağını, talebe karşılık vereceğini dile getirdi.

Pekcan, üzerinde hassasiyetle durdukları konulardan birinin de yerel para birimleriyle ticaretin önünü açmak olduğunu ifade etti.

Bakan şöyle devam etti: “Merkez bankalarının parasal genişlemeye gittiği bu dönemde, küresel finans dengelerinde görülebilecek değişiklikleri, yaşanabilecek istikrarsızlıkları göz önüne alarak ulusal para birimleri üzerinden ticarete daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunun için biz kamu olarak gerekli çalışmaları yapacağız ancak özel sektör olarak sizlerden de destek bekliyoruz.”