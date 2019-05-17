Ticaret bakanından, ABD’nin vergi kararına: Ortak hedeflerle çelişiyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ABD’nin çelik ithalatına uyguladığı vergilerin yüzde 50’den yüzde 25’e indirilmesinin olumlu olduğunu ancak Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden (GTS) çıkarılma kararının iki ülkenin 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle çeliştiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

ABD Türkiye’yi, bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan GTS programından çıkarmış ancak Türkiye’den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini yüzde 25’e indirmişti.

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Pekcan Twitter’da şu mesajı paylaştı: “ABD’nin Türkiye’den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 25’e indirmesi olumlu ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır. Ayrıca, Türkiye’nin GTS’den çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir.”

Bakan, ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engellerin sadece Türk firmalarını değil ABD firmalarını da etkilediğine dikkat çekerek, “Önemli bir ticaret ortağımız olan ABD ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye, en eski ve en büyük ABD ticari tercih programı olan GTS programına katılan 120 ülkeden biri. Bu program binlerce ürün üzerindeki gümrük vergilerini kaldırarak, programdan yararlanan ülke ve bölgelerde ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

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Resmi verilere göre, ABD 2017’de GTS programı kapsamında Türkiye’den 1.66 milyar dolar ithalat yapmıştı.

Bankacılar ABD tarafından açıklanan iki karardan birinin pozitif diğerinin negatif olduğunu belirtiyor. Birlikte ele alındığında sektörel etkilerin olabileceğini belirten analistler makro ekonomik olarak etkinin ise tamamen ihmal edilebilir olduğuna dikkat çekiyor.

ABD, 23 Mart 2018’den bu yana vergiye maruz kalan Türk çeliği yılın ilk yarısında rekabet avantajını kaybetmiş ve ABD’ye ihracatta sert düşüş yaşamıştı.