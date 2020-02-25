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Yaramazlara biraz batar!

Ticaret bakanı: Rusya, Türkiye’den domates ithal kotasını 200 bin tona çıkardı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ‘Türkiye’den Rusya’ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarının 200 bin tona çıkarıldığını’ açıkladı.

Ticaret Bakanı Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: “Bakanlığımızın bugüne kadar yaptığı yoğun girişimler sonucunda, Türkiye’den Rusya’ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarı 200 bin tona çıkarıldı. Sektörümüze hayırlı uğurlu olsun. Ticaret Bakanlığı olarak yaş meyve sebze başta olmak üzere tarım ürünlerimiz için yeni pazarlara girişimizi kolaylaştırmaya devam edeceğiz.” 

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