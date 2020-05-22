Ticaret bakanı: İhracatçılara yönelik stok finansman paketini devreye aldık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, talep düşüşü nedeniyle ürünlerini planladığı gibi satamayıp stokları artan ihracatçılara yönelik stok finansman paketini devreye aldıklarını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yazılı açıklama yapan Pekcan, “Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla TCMB kaynağından TL olarak kullandırılacak kredinin faizi yıllık yüzde 7.25, KGF komisyonu ise binde 5 düzeyinde olacak” ifadelerini kullandı.

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Açıklamaya göre kredi, Merkez Bankası kaynaklarından, azami bir yıl vadeli ve TL olarak kullandırılacak.

Stok finansman destek paketi kapsamında KGF tarafından Türk Eximbank’a tanınan Hazine destekli kefalet limitinin toplam tutarı ise 10 milyar TL olarak belirlendi.