Ticaret bakanı: Firmalar önce iç piyasanın maske ihtiyacını karşılayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüyle ilgili bilgi paylaşımının tereddütsüz süreceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla bugün Ankara’da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde virüse ilişkin Bilim Kurulu toplantısı yapıldı. Ardından üç bakan kameraların karşısına geçti.

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Sağlık bakanı Koca, okulların tatil olması konusunda bugün gündeme alınmadığını, daha sonra gündeme gelebileceğini söyledi.

Sağlık bakanı, corona virüsü tespit edilen erkek hastanın durumunun iyi olduğunu aktardı. Koca, iki aylık sürecin panik havası oluşturmadan götürülmesi gerektiğini kaydetti.

Koca, “Salgının Avrupa’daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir” dedi. Bakan, Bilim Kurulu’nun, virüsün yazın etkisini yitirebileceği yönündeki görüşe katıldığını aktardı.

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Koca, “Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde ‘Vaka mı var’ denmişti, o hazırlık dönemiydi. Bu anlamda sorun yok” dedi.

’15 Nisan hassas tarih’

Ersoy, bir hafta içinde sektörel destekleri açıklayacaklarını dile getirdi. Kültür bakanı, “15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurtdışından Türkiye’ye turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor” ifadelerini kullandı.

Ersoy, otellere, yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu olarak planlamalarını önerdiklerini aktardı.

Maske fiyatına ayar

Ticaret bakanı Pekcan, maskelerin fiyatlarının arttığını belirterek bu artışı takip ettiklerini aktardı. Pekcan, “Firmalar önce iç piyasanın maske ihtiyacını karşılayacak. Halkın makul fiyatlarla maskeye ulaşmasını sağlayacağız” dedi.

Pekcan, maske ve dezenfektandaki fahiş fiyata ilişkin, 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününün denetlendiğini, 2 bin 180’inin soruşturma kapsamına alındığını söyledi.

Ticaret bakanı, gıda fiyatlarında da artış olduğunu, bunu takip ettiklerini ifade etti. Pekcan, “Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız” dedi.