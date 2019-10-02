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Yaramazlara biraz batar!

Ticaret bakanı: Dış ticaret açığı dokuz ayda yüzde 70 düştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ‘geçen sene dokuz ayda 52.5 milyar dolar olan dış ticaret açığının yüzde 68.8 düşüşle 16.4 milyar dolara gerilediğini’ açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Pekcan şöyle devam etti: “Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.” Bu rakam 2018 eylül ayında 14.5 milyar dolar olan ihracatta yaklaşık yüzde 5’lik yükseliş anlamına geliyor.

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Pekcan, aynı dönemde ithalatın yüzde 0.15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Ticaret bakanı, yılın ilk dokuz ayındaki kümülatif ihracatın ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2.56 artışla 132 milyar 505 milyon dolar olduğunu söyledi.

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